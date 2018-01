Passant findet Leiche in Fluss in Osnabrücker Innenstadt

Osnabrück - Eine Leiche wurde am Freitagvormittag mitten in Osnabrück im Fluß Hase gefunden. Die Todesursache ist unklar.

Laut Polizeibericht entdeckte ein Passant gegen 11 Uhr eine regungslose Person im Wasser am Sperrwerk der Hase in der Heinrich-Heine-Straße, unweit des Hauptbahnhofs. Die Feuerwehr hat wenig später den bereits toten Mann aus dem Wasser geborgen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 42 Jahre alten Mann. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Leichnam wird voraussichtlich Anfang der kommenden Woche obduziert.