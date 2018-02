Polizei warnt vor Autoaufbrecher-Banden

Hannover - Die Polizei warnt vor organisierten Banden von Autoaufbrechern, die bei über 100 Taten in der Region Hannover seit Jahresbeginn bereits rund eine Million Euro Schaden angerichtet haben.

Die Täter gingen bandenmäßig strukturiert vor und hätten es auf Multifunktions-Lenkräder, Airbags und fest installierte Navigationsgeräte abgesehen, sagte Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer am Freitag in Hannover. Seit Jahresbeginn gebe es eine Häufung von Aufbrüchen. Die Täter operierten teilweise auf Bestellung. Auch landesweit ist der Trend zu beobachten. Der Durchschnittsschaden pro Wagen beträgt 8.000 Euro.

Die Polizei rät Autofahrern zum Einbau einer Alarmanlage, die zuletzt in allen Fällen die zumeist spät abends oder nachts agierenden Täter vertrieben habe. Eine kostenlose Alternative sei die Aktivierung der Kindersicherung. Damit verhindere man, dass die Diebe, wie in den meisten Fällen, über die Dreiecksscheiben die hinteren Türen öffnen. Hilfreich seien auch Autoglas-Schutzfolien, die an Seiten- und Heckscheiben angebracht werden, um die Zerstörung des Glases zu verzögern.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa