Polizei unternimmt Drogenrazzia in Cuxhaven und Bremen

Cuxhaven - Bei einer Drogenrazzia in Cuxhaven und Bremen haben Fahnder mehrere Waffen, Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt.

Ein 19-Jähriger stehe im Verdacht, mit den Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei soll er Waffen getragen haben. Die Ermittler durchsuchten am Montag eine Wohnung in Bremen sowie ein Lebensmittelgeschäft und eine Wohnung in Cuxhaven. In Bremen wurden sie nicht fündig. In Cuxhaven konnten sie dagegen jede Menge Beweise beschlagnahmen.

