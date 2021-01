Bundespolizei geht in Twistringen gegen Schleuser vor

Razzien in Niedersachsen

+ © Symbolbild: Benedikt Spether/dpa Bundesweite Razzia gegen Schleuserbande. © Symbolbild: Benedikt Spether/dpa

Twistringen - Mehr als 400 Bundespolizisten sind in mehreren Bundesländern gegen eine internationale Schleuserbande vorgegangen. Am Dienstag verhafteten sie in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen mehrere Verdächtige und durchsuchten Gebäude. Darunter auch Twistringen.