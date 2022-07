Polizei stellt fest: Auffallend viele Konflikte mit Reisenden – wegen der Hitze?

Von: Anika Zuschke

Die Polizei in Hannover stellte in den vergangenen Tagen auffällig viele Streitigkeiten mit Reisenden fest. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

In den vergangenen Tagen herrschten hohe Temperaturen in Hannover – und die Polizei registrierte auffällig viele Streitigkeiten mit aggressiven Reisenden.

Hannover – Am Wochenende vom 29. bis 31. Juli 2022 registrierte die Polizei in Hannover auffällig viele Streitigkeiten mit Reisenden – und stellte die Frage in den Raum: „Liegt‘s an der Hitze?“. Tatsächlich herrschten in Hannover am Wochenende Höchsttemperaturen von 26 bis 27 Grad und es wurden zahlreiche Vorfälle dokumentiert, in denen besonders Zug-Reisende sich aufmüpfig verhielten.

Hitze in Hannover und aggressives Verhalten bei Reisenden – gibt es einen Zusammenhang?

Angaben der Polizei Hannover zufolge begannen diese Auffälligkeiten bereits am Freitagmorgen, als ein 76-Jähriger aus Hameln im Zug unangenehm hervorstach. Demzufolge hatte er dem Schaffner ein unleserliches Ticket vorgelegt und verweigerte anschließend die ausgestellte Fahrpreisnacherhebung – wohl unter Verwendung von lautstarken und aggressiven Beleidigungen.

Letztlich schlug er den 36-jährigen Zug-Mitarbeiter an den Arm und führte sein aggressives Verhalten sogar weiter fort, als die Polizei eintraf. Infolgedessen mussten die Beamten zur Beweis- und Eigensicherung ihre Body-Cams einschalten.

Streitigkeiten in Hannover: 44-Jähriger beißt und bespuckt Polizisten

Laut der Polizei kam es auch im niedersächsischen Barsinghausen in der Nähe von Hannover zu Streitigkeiten zwischen Zugpersonal und einem Fahrgast und am Samstagabend musste die Bundespolizei einen 44-Jährigen sogar einweisen lassen, nachdem dieser andere Reisende aus dem Gleisbereich heraus mit Schottersteinen beworfen hatte.

Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte der 44-Jährige, die Beamten zu beißen und spuckte im Rettungswagen einem Polizisten in die Augen. „Das Ganze wurde begleitet durch unerlaubte Aufenthalte, exhibitionistische Handlungen, Verstöße gegen das Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetz; um nur die wichtigsten zu nennen...“, schließt die Polizei Hannover ihren auffälligen Wochenend-Bericht ab.

Weitere Blaulicht-Nachrichten aus Bremen und Niedersachsen: 35-Jähriger von Ukrainern attackiert

Ob diese Vorfälle tatsächlich mit der Hitze zu tun haben, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Doch fällt auf, dass die Polizei es auch darüber hinaus dieses Wochenende mit einigen anderen aggressiven Vorfällen in Niedersachsen und Bremen zu tun hatte. So wurde in Bremen ein 35-Jähriger russischer Abstammung von Ukrainern attackiert und eine transsexuelle Frau wurde beim Spaziergang mit Reizgas besprüht, bespuckt und geschlagen.

In Elmlohe kam es derweil zu einem kuriosen Polizeieinsatz, bei dem eine betrunkene Ehefrau einem betrunkenen Lkw-Fahrer zur Hilfe eilte.