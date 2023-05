Polizei nimmt aggressive Betrunkene in Gewahrsam: Eine Woche später ist sie tot

Vorfall in Bremervörde

Die Polizei in Stade ermittelt derzeit nach dem Todesfall einer 24-Jährigen, die sich kurz zuvor zeitweise im Gewahrsam der Polizei in Bremervörde befunden hatte.

Eine junge Frau ist betrunken von der Polizei aufgegriffen worden. Dabei leistete die 24-Jährige Widerstand. Nun ist die Frau aus dem Kreis Stade tot.

Bremervörde/Stade – Eine zum Zeitpunkt der ersten Ereignisse 24 Jahre alte Frau ist am Sonntag, 30. April, gegen 2.45 Uhr von der Polizei in Gewahrsam genommen wurden. Die 24-Jährige war mit einer 25 Jahre alten Freundin aus Bremervörde betrunken in Bremervörde unterwegs gewesen. Passanten hatten die Polizei alarmiert, weil die beiden fortwährend auf die Straßen gelaufen seien. Als die Beamten die zwei Frauen aufgriffen, wehrte sich beide laut Angaben der Polizei in Rotenburg heftig, traten und beleidigten die eingesetzten Beamten. Daraufhin nahm die Streife die Frauen in Gewahrsam, teilte Pressesprecher Heiner van der Werp am Dienstag, 2. Mai, mit.

Dabei bliebt es allerdings nicht. Die 24-Jährige hatte auf der Dienststelle plötzlich „ernsthafte, gesundheitliche Probleme“, schrieb van der Werp kurz nach dem Vorfall und bestätigte das später auch gegenüber kreiszeitung.de. Ein Arzt und ein Team des DRK waren zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort, um Blutproben zu nehmen und die Haftfähigkeit der Frauen festzustellen. Beide Frauen wiesen einen Blutalkoholwert von 1,9 Promille auf.

Notarzt muss betrunkene Frau im Gewahrsam der Polizei wiederbeleben

Der Notarzt musste im Verlauf der gesundheitlichen Probleme die 24-Jährige reanimieren, so van der Werp. Als sich ihr Zustand stabilisiert hatte, sei die Frau zur weiteren Behandlung zunächst in die OsteMed-Klinik in Bremervörde und später in das Elbe-Klinikum nach Stade eingeliefert worden. Am nächsten Tag entschied die Polizei Rotenburg in Absprache zwischen Direktion und Inspektion, die Frau aus Kutenholz (Landkreis Stade) und die Ermittlungen zu dem Vorfall in der Dienststelle an die Kollegen in Stade zu übergeben.

„Natürlich betrübt es uns, zu erfahren, dass die Frau gestorben ist“, sagt Heiner van der Werp. Die Entscheidung, die Sache den Kollegen in Stade zu übergeben, sei ganz klar auch wegen der Vorgabe gefallen, derartige Zwischenfälle im Einflussbereich einer Polizeidienststelle an eine andere zu übergeben. In solchen Fällen werde auf diese Weise klar gezeigt, dass man als Team nichts zu verbergen habe. So könne eine in der Sache neutrale Stelle die nötigen Ermittlungen führen.

In Stade läuft nun dementsprechend eine sogenannte Todesursachenermittlung. Das bestätigt auch Polizeisprecher Reiner Bohmbach aus Stade auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Die Obduktion der Frau laufe gegenwärtig, erklärte der Sprecher gegenüber kreiszeitung.de am Montag, 22. Mai. Die Frau sei bereits am Sonntag, 14. Mai, gestorben – genau eine Woche nach dem Aufgreifen der beiden Frauen in Bremervörde. Mit den Ergebnissen aller Obduktionsuntersuchungen rechnet der Beamte im Lauf der Woche und kündigte an, dann weitere Auskünfte zu dem Vorfall machen zu wollen.