13-Jährige aus Ankum wird seit Freitag vermisst - Fahndung erfolglos

Ankum - Die Polizei fahndet weiterhin nach einer vermissten 13-Jährigen aus Ankum (Kreis Osnabrück). Die Eltern hatten das Mädchen am Freitagabend als vermisst gemeldet.

„Sie war noch in der Schule“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Danach verschwand sie. Ermittler suchten in der Region Osnabrück nach der Jugendlichen. Sie befragten die Familie, Freunde und Mitschüler des Mädchens.

Kharmann Khald ist laut Polizei etwa 1,50 Meter groß und schlank. Sie hat lange, schwarze Haare und braune Augen. Sie ist bekleidet mit einer rosa Jacke, rosa T-Shirt, grauer Hose und pinkfarbenen Schuhen. Hinweise nehmen die Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

+ Diese 13-Jährige aus Ankum wird vermisst. © Polizei Osnabrück Am Wochenende war die Suche erfolglos geblieben.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa