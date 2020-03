Tote in Wohnung gefunden: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Eine 88 Jahre alte Frau ist am Wochenende tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Oldenburg - Die 88-jährige Frau aus Oldenburg war am Samstagabend in ihrer Wohnung an der Bümmersteder Tredde tot aufgefunden worden, heißt es in einer Meldung der Polizei Oldenburg. Ein Nachbar hatte die allein lebende Rentnerin seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen und deswegen den Vermieter der 88-Jährigen kontaktiert. Dieser alarmierte wiederum Polizei und Rettungsdienste.

Nach der Öffnung der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus fanden die Beamten die Oldenburgerin gegen 20 Uhr leblos in ihrer Wohnung vor, heißt es weiter vonseiten der Polizei. Da die Ermittler am Tatort zahlreiche Hinweise auf massive Gewaltanwendung feststellten, gehen sie von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus.

Montag bildete der Zentrale Kriminaldienst der Oldenburger Polizei eine Mordkommission, teilte die Polizei weiter mit, die Ermittlung laufe „unter Hochdruck“. Weitere Details zu der Tat sowie zu den Hintergründen gab die Polizei am Montag nicht bekannt.