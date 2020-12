Neue Autos, Handys und ein Fitness-Raum: Polizei Nordenham erbt 244.000 Euro

Beamte dürfen sich etwas wünschen

+ © dpa / Hauke-Christian Dittrich Die Polizei in Nordenham hat geerbt: 244.000 Euro. © dpa / Hauke-Christian Dittrich

Die Polizei in Nordenham hat geerbt. 244.000 Euro wurde den Beamten per Testament eines Bürgers vermacht. Was damit finanziert werden soll, durften sie sich selbst wünschen.