Bischof findet Polizeischutz für Kirchen „notwendig und richtig“

Hannover - Vor mehreren Kirchen in Niedersachsen hat die Polizei ihre Streifen verstärkt. Die Weihnachtsgottesdienste sollen sicher vor Anschlägen sein. Hannovers Landesbischof ist dankbar für den Schutz.

Hannovers Landesbischof Ralf Meister begrüßt Polizeischutz für Weihnachtsgottesdienste in Zeiten terroristischer Bedrohungen. „Ich finde es notwendig und richtig, dass große Ansammlungen von Menschen momentan besonders geschützt werden müssen“, sagte der evangelische Theologe an Heiligabend. „Die Gesellschaft hat verstanden, dass sie ihre Offenheit und Liberalität auch schützen muss.“

Die Polizei in Niedersachsen will Gottesdienste an Heiligabend besonders schützen. In Hannover, Oldenburg und Braunschweig sind Einsatzkräfte vor Kirchen verstärkt auf Streife. Ein zusätzliches Einsatzkonzept gebe es nicht, allerdings wolle man Präsenz zeigen, sagte ein Sprecher der Polizei in Braunschweig.

Allerdings sind nicht in allen größeren Städten zusätzliche Streifen vor Kirchen geplant. „Ich bin sehr sicher, dass die Polizei das richtige Augenmaß hat für die Notwendigkeit, aber auch die Grenzen des Schutzes“, sagte Bischof Meister.

Polizei weiterhin in Alarmbereitschaft

Nach dem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten hatte die Polizei in Niedersachsen und Bremen die Sicherheitsvorkehrungen auf den Weihnachtsmärkten erhöht.

In Emden waren beispielsweise Betonpoller an Zufahrtsstraßen zum Weihnachtsmarkt aufgestellt worden. Mit Blick auf Sorgen und Ängste von Menschen nach dem Anschlag in Berlin sagte Bischof Meister: „Es gibt ein unglaubliches Bedürfnis nach Geschichten von Hoffnung und Trost." Solche Erzählungen seien „überlebensnotwendig" für unsere Gesellschaft. „Und die größte Geschichte von Trost und Rettung, die unserer Kultur geschenkt wurde, ist die Weihnachtsgeschichte“, sagte Meister.

Geburt Jesu „ein Licht in der Finsternis“

+ Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm mahnte, Respekt voreinander zu haben. Dies sei die Grundlage der Demokratie. © dpa Für den Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode ist die Geschichte von der Geburt Jesu „ein Licht in der Finsternis, ein Zeichen der Hoffnung“, schreibt der katholische Geistliche in der „Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). „Und deshalb darf Weihnachten auch in diesem Jahr nicht ausfallen, darf es erst recht in diesem Jahr nicht ausfallen, weder in Aleppo noch in Osnabrück.“

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, mahnte im Interview der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Samstag) Respekt voreinander an: „indem wir aufeinander hören und auch offen dafür sind, von anderen etwas zu lernen", wie er sagte. „Das ist die Grundlage der Demokratie - und diese Grundlage müssen wir bewahren."

Margot Käßmann, Botschafterin des Reformationsjubiläums 2017 sandte im Interview mit der Zeitung eine Mahnung an Fremdenfeinde und Nationalisten: „Wer meint, hier in Europa das Christentum verteidigen zu müssen und beispielsweise bei Pegida mitmarschiert, muss sich oftmals erst sagen lassen, was das Christentum überhaupt ausmacht." Man dürfe sich auch nicht von Klischees wie etwa dem Bild leerer Kirchen bei gleichzeitig vollen Moscheen täuschen lassen: „Viele Christen praktizieren ihren Glauben still, ich wünsche mir allerdings, dass wir das intensiver tun", sagte Käßmann.

