Niedersachsens Polizei erhält kugelsichere Helme

Neuer Schutzhelm für die Polizei in Niedersachsen mit kugelsicheren Helmen.

Hannover - Zum besseren Schutz vor Terrorlagen erhalten Niedersachsens Polizisten kugelsichere Helme. Die ersten Exemplare übergibt Minister Pistorius an Beamte in Hannover.

Niedersachsens Polizei erhält wie auch Beamte in anderen Bundesländern neue kugelsichere Helme, die bei Amok- oder Terrorlagen einen besseren Schutz für die Beamten bieten. Die ersten der Helme übergibt Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag an die Polizeidirektion Hannover. Dabei handele es sich aber nicht um die Titan-Helme nach bayerischem Vorbild, sondern um Helme, die Niedersachsen gemeinsam mit dem Hersteller selber konzipiert hat.

Die aus einem Materialmix aus Titan und Aramid bestehenden Helme sollen einem Beschuss mit größerem Kaliber standhalten. In Sekundenschnelle können unterschiedliche Visiere und ein Nackenschutz angebracht werden, der entweder gegen Kugeln oder brennbare Flüssigkeiten schützt. Mit einer Verstellschraube kann auch die Größe angepasst werden.

Bisheriger Schutz reiche nicht mehr

Wie das Innenministerium mitteilte, gebe es in allen Bundesländern Bestrebungen, die Beamten für den täglichen Dienst mit besseren Helmen auszustatten. Weil Terroristen oft mit schweren Waffen schießen, hatte eine Arbeitsgruppe der Innenminister von Bund und Ländern den Landespolizeien empfohlen, ihre Beamten besser zu schützen. Die bislang hauptsächlich verwendeten Einsatzhelme schützten ausschließlich vor Stichen, Stößen und Brandmittelangriffen.

Baden-Württemberg hatte bereits 2011 ballistische Schutzhelme für Streifenpolizisten beschafft. Die hessische Polizei orderte 850 Helme bei dem österreichischen Hersteller Ulbrichts Witwe, der auch die Helme für Niedersachsen liefern wird.

dpa