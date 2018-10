Transporter kracht in Hähnchenwagen - Zwei Verletzte

Wohl Vorfahrt missachtet

+ © dpa Der 18 Jahre alte Fahrer des Hähnchenwagens hat wohl die Vorfahrt missachtet. © dpa

Melle - Bei einem Unfall mit einem Brathähnchenwagen sind zwei Männer in Melle (Landkreis Osnabrück) leicht verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Mann krachte mit seinem Transporter am Dienstagabend in den Verkaufswagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.