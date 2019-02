Autofahrer kracht in Kohltour-Gruppe: Zwei Verletzte

Ein Autofahrer ist am Samstagabend im Landkreis Wesermarsch in eine Gruppe von Kohlfahrern gefahren. Auf einem Weg erkannte er die unbeleuchtete Gruppe vermutlich zu spät.

Stadland - Ein 46 Jahre alter Autofahrer hat in Stadland (Landkreis Wesermarsch) eine achtköpfige Gruppe übersehen, die auf Kohltour war, und einen Mann angefahren. Ein 47-Jähriger wurde schwer und eine 40 Jahre alte Frau leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Die Gruppe war auf einer Nebenstraße unterwegs. Der 46-Jährige wollte nach Angaben des Sprechers mit seinem Auto noch nach rechts auf einen Grünstreifen ausweichen, erfasste jedoch den 47-Jährigen. Der wurde wiederum gegen die Frau geschleudert, die sich verletzte.

Zur Betreuung der Kohlfahrtgruppe erschien das Kriseninterventionsteam des Landkreises Wesermarsch vor Ort. Darüber hinaus waren Kräfte der Feuerwehr Stadland und Rettungskräfte vor Ort.

Kohltouren sind vor allem im Norden Deutschlands beliebt. Dabei unternehmen Gruppen zunächst mit einem Bollerwagen einen Spaziergang und machen Spiele. Am Ende stehen Grünkohlverzehr und meist die Wahl eines Kohlkönigpaars.

Erst am vorangegangenen Wochenende hatte ein 27 Jahre alter Autofahrer in Breddenberg (Landkreis Emsland) mehrere Menschen aus einer Gruppe von Boßelspielern mit seinem Wagen erfasst. Acht Teilnehmer erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Boßeln ist vor allem an der Nordseeküste beliebt; Hochburgen in Niedersachsen sind Ostfriesland und das Oldenburger Land. Dabei muss eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine zuvor festgelegte Strecke befördert werden.

