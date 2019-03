Landwirt gerät in Fräse und wird lebensgefährlich verletzt

In Lingen ist ein 68-jähriger Landwirt mit Armen und Beinen in eine Fräse geraten und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Lingen - Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befand er sich zum Zeitpunkt des Unfalls am Samstagmorgen alleine auf dem Acker. Dort wollte er Feldarbeiten mit seinem Traktor und der daran angebauten Fräse verrichten.

Kurz nachdem der Unfall geschehen war, hörte ein Autofahrer im Vorbeifahren die Hilferufe des unter dem Traktor liegenden Mannes. Der Autofahrer wählte sofort den Notruf. Der Bauer wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Enschede gebracht. Die Ursache des Unfalls ist zur Zeit noch unklar, ein Fremdverschulden schließt die Polizei aber aus.

dpa

