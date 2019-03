A7 am Wochenende streckenweise voll gesperrt

Die Autobahn 7 wird das komplette Wochenende gesperrt. Autofahrer müssen mit großen Behinderungen rechnen.

Hildesheim - Wegen einer zweitägigen Vollsperrung der A7 südlich von Hildesheim müssen Autofahrer am Wochenende mit starken Behinderungen rechnen. Nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr werden zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter von Freitag- bis Sonntagabend beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Grund seien umfangreiche Reparaturen am Fahrbahnbelag. Diese seien nach der Erneuerung von Brücken erforderlich geworden. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Hannover soll am Freitagabend (29. März) um 18 Uhr beginnen. Eine Stunde später wird auch die Gegenfahrbahn in Richtung Kassel gesperrt.

Wenn die Arbeiten planmäßig verlaufen, kann der Baustellenbereich am Samstagmorgen um 7 Uhr verkürzt werden. Danach soll die A7 nur noch zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg gesperrt bleiben. Diese Sperrung soll am Sonntag um 22 Uhr wieder aufgehoben werden. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa