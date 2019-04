23-Jähriger rast mit Peugeot-Cabrio gegen Baum und stirbt

In der Nacht zu Samstag ist bei einem schweren Unfall ein 23-jähriger Mann ums Leben gekommen.

In der Nacht zu Samstag ist bei einem schweren Unfall ein 23-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Mann war offenbar ungebremst frontal gegen einen Baum gefahren.

Wietzendorf - Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Samstag in Wietzendorf im Heidekreis. Ein 23-jähriger Autofahrer raste offenbar nahezu ungebremst in einer Linkskurve geradeaus gegen einen Baum. Sein Peugeot Cabrio wurde bei dem Aufprall völlig zerstört. Nach ersten Schätzungen geht die Polizei von einer Aufprallgeschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern aus.

Ersthelfer zogen den schwer verletzten Mann aus dem Wrack: Feuerwehr und Notarzt übernahmen, konnten den jungen Mann jedoch nicht mehr retten. Er starb noch am Unfallort. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Weitere Informationen folgen.

An fast gleicher Stelle sollen sich in der Vergangenheit bereits mehrere Unfälle ereignet haben.

