1.000 Schusswaffen: Polizei stößt auf Waffenarsenal 

Über 1.000 Waffen fanden Polizisten der Polizeiinspektion Verden in einer Wohnung in der Gemeinde Ritterhude. Diese stellten die Beamten sicher.

Ritterhude - Am Mittwochmorgen stießen Beamte im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung in der Gemeinde Ritterhude auf ein Waffenarsenal mit etwa 1.000 Waffen und mehreren 10.000 Schuss Munition. Die Gegenstände wurden sichergestellt und mussten über mehrere Stunden abtransportiert werden. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen, ob der 44-Jährige Mann, bei dem die Waffen gefunden wurden, in ihrem Besitz sein durfte.

