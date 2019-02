Autofahrer rast in Boßelgruppe: Acht Verletzte - zwei Menschen schweben in Lebensgefahr

Ein Autofahrer hat eine rund 20-köpfige Freizeitgruppe mutmaßlich übersehen und mehrere Menschen erfasst. Zwei seien am Samstagabend lebensgefährlich verletzt worden, zwei weitere schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher.

25 Menschen sind im Emsland unterwegs: Es sollte nur ein fröhlicher Ausflug unter Boßel-Spielern sein. Dann fährt ein 27-jähriger Autofahrer in die Truppe im Emsland. Wie konnte es dazu kommen?

Breddenberg - Ein 27-jähriger Autofahrer hat im Emsland eine gut 25-köpfige Boßelgruppe mutmaßlich in der Dunkelheit übersehen und mehrere Spieler mit seinem Wagen erfasst. Zwei Menschen seien am Samstagabend in Breddenberg lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen hätten zudem schwere und vier Menschen leichte Verletzungen erlitten. Der Zustand der lebensgefährlich Verletzten sei weiter kritisch, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Sie bestätigte, dass es sich um einen Unfall handelte. Boßeln ist eine Art Straßen-Kegeln, das im Winter vor allem im Norden Deutschlands auf ruhigen Straßen gespielt wird.

Auto fährt in Gruppe von 50 Boßelspielern

"Es sieht alles nach einem Unfall aus, Hinweise auf ein absichtliches Verhalten des Autofahrers gibt es nicht", sagte ein Polizeisprecher bereits am Samstagabend. Die rund 25 Boßelspieler im Alter von 18 bis 26 Jahren seien im Landkreis Emsland außerhalb der Ortschaft mit zwei Bollerwagen unterwegs gewesen. Auf der Straße gebe es wenig Licht und keine Geh- und Radwege, wie die Polizei mitteilte. Die Straße sei außerdem mit etwa dreieinhalb Metern Breite sehr eng. Daher sei die Gruppe am Straßenrand entlang gelaufen. Der Fahrer habe die Gruppe in der Dunkelheit vermutlich übersehen.

Polizei Emsland: Autofahrer unter Schock

Der 27 Jahre alte Autofahrer steht nach Angaben des Polizeisprechers unter Schock. Er sei ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Mann Alkohol getrunken habe. Ein durchgeführter Atemalalkoholtest ist nach Angaben des Sprechers negativ ausgefallen. Alle Verletzten befanden sich auch am Tag nach dem Unfall im Krankenhaus, sagte die Sprecherin. Am Sonntag würden die am Unfall beteiligten Menschen nicht mehr vernommen werden.

An der Stelle des Unfalls sei Tempo 100 erlaubt gewesen. Unklar sei, wie schnell der 27-Jährige war. Die Gruppe werde von einem Seelsorger betreut.

Acht Verletzte, zwei Menschen schweben in Lebensgefahr

Die Straße war für einige Stunden voll gesperrt. Die Polizei führte eine umfangreiche Unfallaufnahme durch. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Feuerwehren aus Esterwegen, Surwold und Hilkenbrook waren mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang und der Ursache des tragischen Unfalls aufgenommen.

