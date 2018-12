Ausgebrochenes Pferd kracht mit Auto zusammen - Totalschaden am Wagen

Egge - Ein ausgebrochenes Pferd ist am Freitag im Landkreis Hameln-Pyrmont bei einem Unfall mit einem Auto zusammengekracht und hat dabei den Wagen vollständig demoliert. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit.

Das Islandpferd war am frühen Morgen zusammen mit drei anderen Tieren von seiner Koppel in der Nähe der Ortschaft Egge entkommen. Am Morgen erfasste der 52-Jährige das Pferd beim Überqueren einer Kreisstraße. Obwohl es verletzt wurde, entfernte sich das Tier nach der Kollision zusammen mit den anderen Pferden vom Unfallort.

Die Tiere konnten später in der Nähe ihrer Koppel wieder eingefangen werden. Das verletzte Islandpferd wurde von einem Tierarzt behandelt. Das Auto hat nur noch Schrottwert.

dpa

