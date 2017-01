Streit vor Diskothek - drei Männer durch Messerstiche verletzt

Polizei ermittelt

Cuxhaven - Bei einem Streit vor einer Diskothek in Cuxhaven sind drei junge Männer durch Messerstiche verletzt worden. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Opfer hätten laut eigener Aussage einem 24-Jährigen helfen wollen, der von zwei Männern geschlagen und getreten wurde. Einer der Angreifer sei dann mit einem Messer auf sie losgegangen. Dabei wurde der 23-Jährige lebensbedrohlich verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags gegen zwei Verdächtige im Alter von 21 und 27 Jahren. Beide wurden nach der Tat festgenommen. Der ältere von ihnen ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen den 21-Jährigen bestand bereits ein Haftbefehl in anderer Sache. Er sitzt in Untersuchungshaft.

dpa