Heroin in der Unterhose - Polizei erwischt Drogenkurier an Grenze

127 Gramm Stoff dabei

+ © Bundespolizei Bad Bentheim Diese Pakete fanden die Polizisten bei einem 28-Jährigen. © Bundespolizei Bad Bentheim

Bad Bentheim - Die Polizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze einen Drogenkurier mit Heroin in der Unterhose erwischt. Der 28-Jährige kam aus den Niederlanden und hatte insgesamt rund 127 Gramm des Stoffes in vier rundlichen Päckchen dabei.