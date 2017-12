Politisch bewegtes Jahr bringt Parteien in Niedersachsen Zulauf

Hannover - Erst die Bundestagswahl, drei Wochen später die Landtagswahl: Für Niedersachsen war 2017 ein Super-Wahljahr. Viele Menschen entschieden sich, in eine Partei einzutreten. Ein Experte wertet das als gutes Zeichen für die Demokratie - ist es der Beginn einer Trendwende?

Das politisch bewegte Jahr 2017 hat den meisten Parteien in Niedersachsen Zulauf neuer Mitglieder gebracht. Lediglich bei der CDU gingen die Zahlen leicht zurück. Der SPD-Landesverband wuchs von 56 886 Mitgliedern Ende 2016 auf 57 984 Mitglieder Ende Dezember. "Die meisten Neueintritte hatten wir nach der Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz und nach der Bundestagswahl am 24. September", sagte Sprecher Axel Rienhoff. Auch wenn die Bildung einer gemeinsamen Landesregierung mit der CDU bei den niedersächsischen Sozialdemokraten umstritten war, habe es nach Bekanntgabe der GroKo-Pläne "nur vereinzelte Austritte" gegeben.

Bei der CDU hingegen machte sich ein leichter Mitgliederschwund bemerkbar. Hatte der zahlenmäßig größte Landesverband einer Partei in Niedersachsen im November 2016 noch 60 668 Mitglieder, so waren es im November 2017 noch 60 587. Dafür konnte die CDU im laufenden Jahr ein prominentes Neumitglied begrüßen: Die frühere grüne Landtagsabgeordnete Elke Twesten hatte Anfang August ihren Wechsel zur CDU angekündigt. Damit brachte sie die rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) um ihre Ein-Stimmen-Mehrheit. Das Ergebnis war eine vorgezogene Landtagswahl.

Hundert Mitgliedsanträge müssen noch bearbeitet werden

Einen stetigen Zuwachs über das Jahr verteilt verbuchte die niedersächsische FDP. Die Liberalen zählten Ende des vergangenen Jahres noch 5273 Mitglieder, aktuell sind es 6023. Hundert weitere Mitgliedsanträge müssen noch bearbeitet werden.

Obwohl die Grünen weder in der Bundespolitik noch in der Landespolitik zu den Gewinnern des Jahres zählen, legten auch sie bei der Mitgliederzahl zu. Ende 2016 hatten in Niedersachsen noch 6575 Menschen ein grünes Parteibuch, Mitte November waren es 6781. "Die meisten Eintritte erfolgten im Zuge des Bundes- und Landtagswahlkampfes", sagte Sprecherin Johanna Forys.

Die AfD in Niedersachsen erhielt während des Bundestagswahlkampfes den stärksten Zulauf. Ende Dezember hatte der Landesverband nach eigenen Angaben 2526 Mitglieder, zu Anfang des Jahres waren es noch 2261 gewesen.

„Eine Steigerung auf niedrigem Niveau“

"Bundesweit und in der langfristigen Entwicklung betrachtet haben die Parteien aber stark an Mitgliedern verloren. Insofern ist das jetzt eine Steigerung auf niedrigem Niveau", sagt der Politologe Ferdinand Müller-Rommmel von der Leuphana Universität in Lüneburg. Er hat die Entwicklung der Parteimitgliedschaft in den Jahren von 1990 bis 2016 analysiert. So hatte 2016 die FDP 68 Prozent Mitgliederverlust im Vergleich zu 1990, bei der SPD waren es 54 Prozent und bei der CDU auch 54 Prozent. Nur die Grünen gewannen bundesweit im gleichen Zeitraum 49 Prozent an Mitgliedern hinzu.

"Dass die Mitgliederzahlen der etablierten Parteien in politisch turbulenten Zeiten wieder leicht steigen, ist ein gutes Zeichen für unsere Demokratie", sagt Müller-Rommel. Noch sei es aber zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen.

Rubriklistenbild: © dpa