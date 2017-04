EWE plant neuen Windpark in der Nordsee

Oldenburg/Düsseldorf - Die Oldenburger EWE plant mit weiteren kommunalen Energieversorgern in der Nordsee den Trianel Windpark Borkum II.

Die Verträge für das 800-Millionen-Euro-Projekt seien nach einer Gesellschafterversammlung in Düsseldorf unterzeichnet worden, teilte EWE am Freitag in Oldenburg mit.

Bau soll Ende 2019 abgeschlossen sein

Der Bau des Windparks mit 32 Windkraftanlagen und einer Leistung von insgesamt 200 Megawatt soll spätestens Ende 2019 abgeschlossen sein. Beteiligt sind neben der EWE und einem schweizerischen Joint Venture 17 Stadtwerke aus Deutschland und die Stadtwerke-Kooperation Trianel.

dpa