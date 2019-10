Einbrecher stehlen zwei Tiefkühlpizzen aus Wohnhaus-Keller

Hungrig auf Diebestour?

Hungrig einzukaufen ist keine gute Idee, am Ende landet mehr im Korb als eigentlich geplant. Was passiert, wenn mutmaßlich hungrige Einbrecher auf Diebeszug gehen, zeigt sich aktuell in Wolfsburg.