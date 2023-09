Umweltaktivisten legen Molkerei Ammerland lahm: Forderung nach pflanzlicher Milch

Von: Sebastian Peters

Die Zufahrt zur Molkerei Ammerland wird von rund 30 Mitgliedern der Gruppe ‚Animal Rebellion‘ blockiert. Sie fordern eine radikale Änderung in der Milchproduktion.

Ammerland – „Animal Rebellion“ legt Molkerei lahm: Aufgrund einer Protestaktion wurde die Molkerei Ammerland in Wiefelstede bei Oldenburg am Freitagmorgen zum Schauplatz eines Protestes der besonderen Art. Rund 30 Mitglieder der Aktivistengruppe „Animal Rebellion“ blockierten am 1. September 2023 die Zufahrt zum Gelände und brachten damit den Betrieb zum Stillstand.

Und das nicht zum ersten Mal – bereits am 23. September 2022 wurde die Molkerei von der gleichen Organisation blockiert. Zudem haben die Aktivisten bereits in andern Aktionen den Betieb von Tönnies gestört.

Polizei vor Ort: Aktivisten „Animal Rebellion“ blockieren Molkerei-Betrieb im Ammerland lahm

Tierschutz-Aktivisten von Animal Rebellion protestieren mit Transparenten vor einer Molkerei. (Archivfoto) © Lars Klemmer/dpa

Mit Transparenten in den Händen und auf das Dach eines Transporters kletternd, machten die Aktivisten auf ihre Forderungen aufmerksam. Einige wagten sich sogar auf das Dach der Molkerei, während andere eine Sitzblockade durchführten. Ein besonders engagierter Teilnehmer ging noch einen Schritt weiter und kettete sich mit einem Bügelschloss an einen Milchtransporter. Zahlreiche Polizeikräfte wurden zur Molkerei gerufen, begleiteten die Aktion und lösten die Protestaktion auf.