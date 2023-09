Unbekannter missbraucht Pony: PETA setzt Belohnung für Hinweise aus

Von: Elias Bartl

Bilder aus der Infrarotkamera zeigen den Täter, der sich kurz zuvor an dem Pony verging. © Lenthe-Medien

Ein Pony wird in Maschen bei Hamburg missbraucht. PETA setzt eine Belohnung für Hinweise aus, die zur Verurteilung des Täters führen.

Maschen – Ein unbekannter Mann hat sich am Freitag, 25. August, Zutritt zu einer Weide am Birkenmoor in Seevetal verschafft und mindestens ein Pony missbraucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben. Auch Hinweise zu Fahrzeugen, die im Bereich des Tatorts abgestellt wurden, sind von Interesse. Der Täter ist auf Überwachungsbildern zu sehen und wird als schlank beschrieben. Er trug einen Jogginganzug, ein T-Shirt, hat kurz geschorene Haare und einen Bart.

PETA setzt Belohnung aus: Fahndung nach Tierquäler in Seevetal-Maschen

Die Tierrechtsorganisation PETA hat eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur rechtskräftigen Verurteilung der für die Tat verantwortlichen Person oder Personen führen. Zeugen können sich bei der Polizei oder direkt bei PETA melden – auch anonym.

„Es ist erschreckend, wie häufig Pferde von Menschen auf grausame Art misshandelt, verletzt oder getötet werden“, sagt Monic Moll, Fachreferentin bei PETA. Die Organisation fordert ein behördliches Register, in dem Anschläge auf Pferde und bereits überführte Personen von Tierquälerei-Fällen erfasst werden.

Tierquälerei ist eine Straftat

Tierquälerei ist eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Wer Tierquälerei beobachtet, sollte sich direkt bei der Polizei melden.

In akuten Notsituationen oder einem eindeutigen Fall von Tierquälerei kann direkt Strafanzeige bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft gestellt werden. Wer Vorfälle von Tierquälerei bemerkt, sollte sich den Ort und die Zeit notieren. Wenn immer möglich, machen Sie Fotos. Notieren Sie sich Autonummern und Anschriften.