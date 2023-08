XXL-Containerschiff passiert Cuxhaven – Währenddessen „offenbar lebensmüde Person im Wasser“?

Von: Lia Stoike

Das XXL-Containerschiff „Ever Aim“ fuhr am vergangenen Mittwoch an der Küste Cuxhavens vorbei. Doch eine Person im Wasser stahl dem Schiff die Show.

Niedersachsen – 23.764 Standardcontainer und maximal 200.000 Tonnen Last kann das XXL-Containerschiff „Ever Aim“ der Marine Ever Green transportieren. Damit gehört es zu den größten Containerschiffen der Welt. Der grüne Gigant passierte am vergangenen Mittwoch, 16. August, Cuxhaven. Allerdings stahl eine Person im Wasser dem Schiff in den sozialen Medien die Show. Diese befand sich scheinbar jenseits des Leitdammes – zumindest glaubten das einige Facebook-Nutzer, die die Person auf dem Foto eines Beitrags in einer Facebook-Gruppe entdeckten.

XXL-Containerschiff passiert Cuxhaven – schwimmt derweil eine Person im Wasser?

„Der vordere Bereich ist zum Schwimmen“, kommentiert ein Nutzer unter dem Foto, um die Person in Schutz zu nehmen. Eine Diskussion bricht aus. Bis die Fotografin des Schiffs die Kommentarfunktion sperrt. „Nein, schwimmen jenseits des Leitdammes ist NICHT gestattet! Egal an welcher Stelle!“, schreibt daraufhin ein Mann in einem neuen Beitrag. Er möchte die vorherige Aussage nicht so im Raum „stehen lassen“. „Gilt hier wie auch für das Watt!“ Wer in diesem Bereich baden gehe, gefährde nicht nur sich, sondern auch die Retter, die sie „rausfischen“ müssen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Cuxhaven kennt das Problem.



Auf dem Weg zum Hamburger Hafen fuhr der grüne Gigant „Ever Aim“ auch an Cuxhaven vorbei. Hier ein Blick auf das Schiff vom Elbufer aus. © Stoike

„Leider kommt es am Leitdamm und im Bauhafen immer wieder zu brenzligen Situationen“, schreibt die DLRG kurz darauf via Facebook. „Wir hoffen, dass dieser Beitrag zur Aufklärung beiträgt und Unfälle verhindert.“

Baden am Leitdamm Cuxhaven: Das müssen Urlauber beim Wattwandern und Baden beachten

Zunächst einmal bezeichnet Leitdamm, laut DLRG, die Steinaufschüttung, die querab der Kugelbake Richtung Norden verläuft. Diese trennt das Wattenmeer vom Fahrwasser der Elbe. Dieser Leitdamm liegt bei Hochwasser größtenteils unter Wasser. Durch Holzpfähle, sogenannte Pricken, ist der Leitdamm erkennbar. Hier gilt aufgrund der Strömungen durch Tiden und Wellenschlag absolutes Badeverbot. Zudem gibt es Steinaufschüttungen querab des Leitdammes, sogenannte Molen. Diese sollen Wellen brechen und erzeugen dadurch Strudel. Diese können Menschen unter Wasser ziehen. Lediglich Kiten und Windsurfen ist bei Hochwasser innerhalb des Wattenmeeres am Leitdamm erlaubt. Bei Ebbe dürfen Gäste in diesem Bereich, in dem ansonsten Wassersport betrieben wird, wattwandern.

Neben dem Leitdamm sei auch der Bauhafen ein Sorgenkind für die Retter der DLRG Cuxhaven. Dieser sei „Umschlagplatz“ des Wasser- und Schifffahrtsamtes und ein privates Gelände. Zuletzt habe die Stadt Cuxhaven versucht, den Bereich einzuzäunen, um Badende von den dortigen Gefahren abzuhalten. „Aufgrund der Nähe zur Fahrrinne und der breiten Mündung, herrschen auch hier kaum erkennbare Strömungen vor.“ Der Boden des dortigen Watts sei bei Niedrigwasser extrem verschlickt. Rostige oder sperrige Gegenstände aus jahrzehntelanger Nutzung können eine Gefahr für Wattwanderer werden.

XXL-Containerschiff passierte Cuxhaven: DLRG warnt vor Sog- und Wellenschlag an der Kugelbake

Zudem werde auch strengstens davon abgeraten, den Leitdamm zu betreten, hinüber zu steigen oder den befestigten Bereich der Kugelbake zu verlassen. Sog- und Wellenschlag vorbeifahrender Schiffe können mühelos und sogar zeitverzögert Personen oder Gegenstände ins Wasser ziehen. „Bitte beachten Sie die Badeverbote. Übersteigen Sie zu keiner Zeit den Leitdamm und baden Sie weder außerhalb des Leitdammes, noch im Bauhafen“, warnt die DLRG Cuxhaven. „Bitte beachten Sie die Badeverbote. Übersteigen Sie zu keiner Zeit den Leitdamm und baden Sie weder außerhalb des Leitdammes, noch im Bauhafen“, warnt die DLRG.

Aber ging die Person tatsächlich im verbotenen, gefährlichen Bereich baden? Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen Irrtum. Es sah lediglich so aus, als befinde sich die Person in einer der Gefahrenzonen.