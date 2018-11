PCB-belastetes Futter kommt von Agravis

In einer Niederlassung des Futtermittelherstellers Agravis soll beim Verladen Lack abgeblättert sein und das Futter so verunreinigt haben.

Hannover/Minden/Münster - Das mit PCB belastete Futter, das für die Sperrung zahlreicher Geflügelbetriebe verantwortlich ist, stammt vom Futtermittelhersteller Agravis.

Mehrere hundert Tonnen des belasteten Geflügelfutters seien in Umlauf gekommen, bestätigte das Unternehmen mit Sitz in Münster und Hannover am Donnerstag auf Anfrage. Der giftige Stoff sei in einer Niederlassung im ostwestfälischen Minden in das Geflügelfutter geraten.

In zwei Verladezellen war offenbar Lack abgeblättert und hatte das Futter verunreinigt, wie die Behörden zuvor mitgeteilt hatten. „Das Futter wurde gesperrt und bereits ausgelieferte Ware ausgetauscht“, teilte die Agravis Raiffeisen AG mit. Man bedauere den Vorfall und habe Maßnahmen ergriffen, um Ähnliches in Zukunft zu vermeiden.

Die betroffenen Verladezellen würden derzeit nicht genutzt und von einem Gutachter untersucht. „Eine schnellstmögliche Sanierung wird vorbereitet“, hieß es weiter. Betroffen sei allerdings nur ein geringer Teil der Gesamtproduktion am Standort: „Wir reden über weniger als ein Fünftel einer Tagesproduktion“, sagte der Sprecher.

dpa