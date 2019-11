Ex-Beatle Paul McCartney wird sein einziges Deutschlandkonzert 2020 in Hannover geben. Der Musiker werde am 4. Juni in der HDI-Arena auftreten, sagte ein Sprecher des Veranstalters am Montag.

Ex-Beatle Paul McCartney kommt 2020 nach Hannover

Einziges Deutschland-Konzert des Sängers

Ticketpreise: Fans müssen wohl tief in Tasche greifen

Hannover - Tickets für das Konzert der „The Freshen Up“-Tour in Hannover können ab Mittwoch, 27. November, 10 Uhr, im Presale bei Eventim vorbestellt werden. Der offizielle Vorverkauf beginnt dann am Freitag, 29. November, 10 Uhr.

Lesen Sie auch: Die Toten Hosen kommen zum Open-Air-Konzert auf das Stoppelmarkt-Gelände in Vechta.

Ganz billig wird es allerdings nicht: Um Ex-Beatle Paul McCartney in Hannover aus der Nähe zu sehen, müssen Fans teilweise tief in die Tasche greifen: Bis zu 380 Euro sollen die Tickets laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur kosten. Günstigere Plätze sind schon ab 92,75 Euro zu haben. Das Konzert findet in der HDI-Arena statt – bei Konzerten haben dort etwa 40.000 Menschen Platz. Die verschiedenen Ticket-Preiskategorien werden mit Vorverkaufsstart einsehbar sein.

Paul McCartney vor 17 Jahren in Hannover

Der Auftritt in Hannover wird nach Veranstalterangaben Paul McCartneys erstes Deutschland-Konzert seit vier Jahren sein. Sein letzter Auftritt in Hannover ist noch länger her. „Ich habe so unglaubliche Erinnerungen an meine Zeit in Deutschland und genieße es immer wieder, wenn ich zurückkehren kann. Unglaublicherweise ist es 17 Jahre her, dass ich meine letzte Show in Hannover hatte. Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen“, sagt der Ex-Beatles-Sänger zu seinem Konzert in Hannover.

Tour von Paul McCartney: Bereits 39 große Shows

Berühmt wurde der 77-Jährige als Sänger und Bassist der Beatles, die in den 60er-Jahren mit „Hey Jude“, „Yesterday“ oder „Let it Be“ Welthits feierten. Seit dem Start der weltweiten „The Freshen Up“-Tournee hat Paul McCartney bereits 39 große Shows in zwölf verschiedenen Ländern gespielt, berichtet kreiszeitung.de*.

Auch interessant: Iron Maiden kommt 2020 nach Bremen. Auch Die Ärzte lassen sich nächstes Jahr in Bremen blicken.

Mit Material der dpa

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.