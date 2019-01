Mitgliederschwund bei SPD und CDU - Grüne gewinnen deutlich hinzu

Hannover - Die Kleinen gewinnen, die Großen verlieren: Auch in Niedersachsen spiegelt sich der bundesweite Trend bei der Mitgliederentwicklung der Parteien wieder. Nur bei einer Partei blieben die Zahlen konstant.

Die großen Parteien in Niedersachsen haben 2018 Mitglieder verloren - und folgten damit dem Bundestrend. Binnen eines Jahres verlor die SPD 878 Mitglieder und kam zum Stichtag 31. Dezember 2018 auf 56.696 Parteizugehörige. Es seien mehr Mitglieder ausgetreten als neu hinzugekommen, hieß es.

Noch deutlicher wird der Schwund bei den Christdemokraten. Waren es noch 60.432 CDU-Mitglieder zum 31. Dezember 2017, zählte die Partei ein Jahr später fast 2.000 weniger. „Die Beweggründe sind uns nicht bekannt“, sagte Marcel Schmidt von der CDU zu der erhöhten Zahl an Austritten. „Jeder einzelne Austritt ärgert uns.“

Grüne wachsen stark in Niedersachsen

Den stärksten Zulauf konnten die Grünen verzeichnen. Zählte die Partei Ende 2017 in Niedersachsen noch 6.888 Mitglieder, waren es ein Jahr später nach vorläufigen Ergebnissen 7.505 - ein Plus von gut 9 Prozent. „Nicht nur bundesweit, sondern auch in Niedersachsen sind wir so viele Grüne wie noch nie“, sagte die Grünen-Landesvorsitzende Anna Kura. Der Bundestrend habe der Partei Rückenwind gegeben.

Mit Blick auf die Europawahl im Mai sagte der Landesvorsitzende Hans-Joachim Janßen, die Partei wolle Europas Demokratie verteidigen und ein solidarisches Miteinander stärken.

Linke und FDP melden konstante Zahlen

Auch bei den Linken stieg die Zahl der Mitglieder, wenn auch nur leicht. Waren es zum Jahresende 2017 noch 3.078 Menschen, wurden ein Jahr später 3.112 Parteimitglieder gezählt. Grund für den Zuwachs sind laut Linken Menschen, die sich gegen rechtspopulistische Parteien und Strömungen engagieren wollen. „Gut die Hälfte der Neumitglieder ist jünger als 30 Jahre“, sagte der Landesvorsitzende Lars Leopold.

Die FDP verzeichnete konstant bleibende Mitgliederzahlen. Die Liberalen zählten weiter rund 6.000 Parteianhänger. „Wir freuen uns über die stabile Entwicklung und wollen die Zahl der Neueintritte weiter steigern“, sagte FDP-Generalsekretär Konstantin Kuhle. Dazu wolle die Partei bestehende Veranstaltungen überarbeiten und Neumitglieder besser einbinden und schulen.

dpa