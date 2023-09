Raub dank tierischer Hilfe gestoppt: Papageien verteidigen 80-Jährige Besitzerin

Während eines Einbruchs haben mehrere Papageien zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Sie wollten eine 80-Jährige in ihrer Wohnung überfallen.

Wilhelmshaven/Oldenburg – Das erleben Einbrecher eher selten: Dass sie am Tatort von Papageien angegriffen und aus dem Haus gescheucht werden. So geschehen am 10. Juli 2021 in Wilhelmshaven. Zwei jugendliche Einbrecher hatten im Auftrag eines 21-Jährigen aus Wilhelmshaven eine 80-jährige Seniorin in deren Haus in Wilhelmshaven überfallen und mit einem Messer bedroht. Doch aus einer Beute wurde nichts. Und das hat einen tierischen Hintergrund.

Raub dank tierischer Hilfe fehlgeschlagen: Papageien greifen Einbrecher ein

Die Dame besitzt mehrere Papageien, die frei im Haus umherfliegen. Und die sollen nun die beiden jugendlichen Einbrecher äußerst laut schreiend angegriffen und ohne Beute aus dem Haus gejagt haben. Der 21-Jährige, der den jungen Tätern den Auftrag erteilt haben soll, muss sich inzwischen vor dem Oldenburger Landgericht wegen versuchten schweren Raubes verantworten. Er war nicht mit im Haus, muss sich die Tat laut Anklage aber zurechnen lassen.

Mit der Hilfe mehrerer Papageien konnten zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen werden. (Symbolbild) © Imago

Er soll der Drahtzieher des Geschehens gewesen sein und saß während der Tatausführung draußen im Fluchtauto. Der 21-Jährige soll den jungen Mittätern Tatbekleidung und Messer ausgehändigt haben. Er soll auch die Örtlichkeiten gekannt haben. Der 21-Jährige hatte die Rechnung aber ohne die Papageien und die verängstigten jungen Mittäter gemacht. Sie hatten den Kampf gegen die Papageien verloren und waren schneller am Fluchtauto zurück, als es dem 21-Jährigen lieb war.

Berufung gegen ersten Prozess eingelegt: drei Jahre Gefängnis drohen für 21-Jährigen

In einem ersten Prozess um die Sache war der einschlägig vorbestrafte 21-Jährige vom Amtsgericht in Wilhelmshaven zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hatten aber sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte Berufung eingelegt. Das rief das Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz auf den Plan. Die Anklagebehörde fordert in dem Verfahren mehr als drei Jahre Gefängnis für den 21-Jährigen.

Die traumatischen Folgen der Tat für das 80-jährige Opfer müssten deutlicher berücksichtigt werden, zumal die betagte Dame in ihrem eigenen Haus als besonderen Schutzraum überfallen worden sei. Der 21-Jährige dagegen will offenkundig eine mildere oder gar einen Freispruch erreichen. Geäußert hat er sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Die Berufungsverhandlung wird fortgesetzt.