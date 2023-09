Papagei Rico schlägt Einbrecher in die Flucht: Drahtzieher muss jahrelang ins Gefängnis

Nach einem Einbruch, bei dem Papageien zwei Einbrecher in die Flucht schlugen, ist es zu einem Gerichtsurteil gekommen. Der Drahtzieher der Aktion muss mehrere Jahre lang ins Gefängnis.

Wilhelmshaven/Oldenburg – Zwei Jahre und neun Monate Gefängnis: So lautet das Urteil des Oldenburger Landgerichtes gegen den 21-Jährigen aus Wilhelmshaven, der im Juli 2021 zwei Jugendliche dazu bestimmt hatte, in das Haus einer 75-jährigen Frau in Wilhelmshaven einzudringen, um diese auszurauben. Wie berichtet, hatten die jungen Einbrecher, die mit einem großen Fleischermesser bewaffnet waren, wenig Erfolg bei ihrem Einbruch gehabt. Denn der Raub schlug dank tierischer Hilfe fehl – Papageien kamen der Frau zur Hilfe.

Drahtzieher muss jahrelang ins Gefängnis: Bei Überfall schlagen Papageien Einbrecher in die Flucht

Als sie gerade die 75-Jährige mit dem Messer bedrohten und erste Schubladen durchwühlten, wurden sie von den Papageien der Frau angegriffen. Die Papageien flogen im Haus frei umher. Die Hauptangriffe auf die Einbrecher flog der älteste Papagei namens „Rico“. „Rico“ ist schon 35-Jahre alt. Er beschützte sein Frauchen. Die Angriffe Ricos waren so heftig, dass die jungen Einbrecher ohne Beute aus dem Haus fliehen mussten beziehungsweise wollten.

Aus Mitleid die Einbrecher aus der Wohnung gelassen: 75-Jährige öffnet während Papagei-Attacke Außentür

Die Außentür aber klemmte. Die 75-Jährige hatte dann Mitleid mit den völlig verängstigen Einbrechern gehabt. Sie öffnete nun selbst die Außentür und ließ die Jugendlichen vor den Papageien fliehen. Die beiden jungen Einbrecher waren vom Amtsgericht in Wilhelmshaven zu Arbeitsauflagen verurteilt worden. Der Drahtzieher des Überfalls (der jetzige Angeklagte) dagegen sollte für drei Jahre hinter Gitter. Dagegen hatten dann die Staatsanwaltschaft und auch die Verteidigung Berufung eingelegt.

Nach dem Einbruch bei einer Seniorin muss einer der Drahtzieher für mehrere Jahre ins Gefängnis. Papageien schlugen Jugendliche während des Überfalls in die Flucht. © Daniel Reinhardt/dpa

In der jetzigen Berufungsverhandlung hatte die Staatsanwaltschaft drei Jahre und drei Monate Gefängnis für den Angeklagten gefordert, die Verteidigung eine Bewährungsstrafe. Beide „Parteien“ konnten sich aber nicht durchsetzen. Im Verhältnis zum ersten Urteil fiel das jetzige aber etwas geringer aus. Und das lag an dem Umstand, dass der Angeklagte der 75-Jährigen im Prozess ein Schmerzensgeld in Höhe von 1500 Euro in bar aushändigte. Die 75-Jährige hatte zuvor dem 21-Jährigen schwere Vorwürfe gemacht. Ob er nicht auch eine Oma habe, wollte die Zeugin wissen. Wie er das wohl fände, wenn seine Oma überfallen werden würde.