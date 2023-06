Panische Flucht an der A1: Verletztes Pferd bricht aus Anhänger aus

Von: Marcel Prigge

Der Ausbruchversuch eines verletzen Pferdes hat für brenzlige Situation auf einem Parkplatz an der A1 gesorgt. Das Tier floh panisch aus seinem Anhänger.

Lohne – Zum Ausreißversuch eines verletzten Pferdes ist es am Montag, 26. Juni, auf einem Parkplatz entlang der Autobahn 1 im Bereich Lohne in Niedersachsen gekommen. Gegen 16:10 Uhr ereignete sich der Vorfall, der zu einer dramatischen Flucht des Tieres führte.

Pferd verletzt sich an Trennwand: Flucht aus Anhänger auf Parkplatz an der A1

Ein 72-jähriger Mann aus Osnabrück war mit seinem Auto und einem Pferdeanhänger auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage bemerkte der Fahrer, dass die Pferde im Anhänger unruhig wurden. Um die Situation zu klären, entschied er sich dazu, auf dem nächsten Parkplatz anzuhalten.

Ein Pferd ist am Montag, 26. Juni, auf der A1 bei Lohne in einem Pferdeanhänger in Panik geraten. Als der Besitzer auf einem Parkplatz nach dem Tier sehen wollte, versuchte es zu fliehen. © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Nachdem er den Wagen zum Stehen gebracht hatte, entdeckte der Mann, dass eines der Pferde über die vordere Trennwand des Anhängers gelangt war und sich kopfüber im Zwischenraum des Anhängers befand. Das Tier geriet in Panik und versuchte, aus dem Anhänger zu flüchten. Auf dem Parkplatzgelände kam es schließlich zu einem Sturz des verletzten Pferdes, woraufhin es unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch berichtet, leistete eine Tierärztin vor Ort medizinische Hilfe für das verletzte Pferd. Anschließend wurde das Tier in eine Tierklinik transportiert.

Nur einen Tag danach, am Dienstag, 27. Juni, musste die Autobahn in dem Bereich gesperrt werden. Ein Lkw verursache einen zehn Kilometer langen Stau auf A1. Der Fahrer der Zugmaschine verlor die Kontrolle, geriet von der Fahrbahn ab und kippte in einen Graben, wobei die rechten Räder im Erdreich versanken.

