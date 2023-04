Osterpostamt erhält 70.000 Briefe

In den Briefen schreiben die Kinder auch, wie sie Krieg, Krisen und persönliche Schicksalsschläge beschäftigen. © Focke Strangmann

In Ostereistedt trudeln Zehntausende Briefe von Kindern für Hanni Hase ein.

Ostereistedt – In der Osterpostfiliale der Deutschen Post in Ostereistedt (Landkreis Rotenburg) sind in diesem Jahr rund 70.000 Briefe für den Osterhasen eingetroffen, die alle beantwortet wurden. Darunter seien auch Briefe von ukrainischen Kindern gewesen, die aufgrund des Kriegs in ihrem Heimatland in Deutschland lebten, bilanzierte die Leiterin der Osterpostfiliale, Doris Kröger. „Sie schreiben unter anderem, dass sie dankbar seien, in Deutschland zu wohnen, und auch schon Freunde gefunden hätten. Teilweise erwähnen sie auch, dass sie Deutsch lernen möchten.“

Auch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien sei ein Thema gewesen, ergänzte Kröger. Es habe eine Reihe von Briefen gegeben, in denen Kinder geschrieben hätten, sie würden den Betroffenen gerne helfen und ihnen Essen und Trinken bringen. Mit Blick auf Mädchen und Jungen aus der Ukraine bekräftigten Kinder öfter, sie würden zugunsten der Geflüchteten auf ihre Ostergeschenke verzichten.

Seit Jahrzehnten schreiben Kinder aus aller Welt in den Wochen vor Ostern nach Ostereistedt, weil sie glauben, dass dort der Osterhase namens Hanni Hase zu Hause ist.

14 Leute kümmern sich um die Briefe und Antworten

Die Zuschriften treffen im Dorfgemeinschaftshaus des 900-Seelen-Ortes ein, das provisorisch zum Osterpostamt umgewidmet wurde. Ein 14-köpfiges Team von Helferinnen und Helfern zwischen 21 und 85 Jahren öffnet und liest die Post und beantwortet sie mit einem Vordruck. In diesem Jahr seien rund 1.000 Briefe aus dem Ausland in Ostereistedt eingetroffen, unter anderem aus den USA und aus Brasilien, erläuterte Kröger. Insgesamt sei Post aus 40 Ländern gekommen.

Wie in den Jahren zuvor seien viele bunte Basteleien und Briefe dabei gewesen, in denen sich die Kinder Schoko-Eier wünschten oder beschrieben, wie der Osterhase den Weg zu ihnen findet. Andere Nachrichten sind ernster. So schrieben Erik und Ben aus Niedersachsen: „Unser Opi Kai ist Weihnachten mit 57 Jahren in den Himmel gegangen. Er sitzt jetzt auf einem Stern und passt auf uns auf.“

Osterhase oder Postbote? Doris Kröger vom Osterpostamt hat dieses Jahr rund 70 000 Briefe für Hanni Hase entgegengenommen und mit ihrem Team beantwortet. © DPA

Lola aus Baden-Württemberg fragte, was das Lieblingsessen vom Osterhasen sei, Fynn aus Rheinland-Pfalz wollte mit ihm ins Kino gehen, und June aus Nordrhein-Westfalen wünschte sich für jeden Menschen und jedes Tier Frieden auf der Welt. „Bei jedem Brief sehe ich die Kinderaugen leuchten, wenn sie die Antwort im Briefkasten finden“, sagte Kröger. Dafür sei es aber wichtig, dass auf jeden Brief die Absenderadresse geschrieben werde.

Das Osterpostamt wurde 1982 im Zuge der Post-Werbeaktion „Schreib mal wieder“ erstmals eingerichtet und feierte im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Die Post schätzt, dass bisher mehr als 1,5 Millionen Briefe an die Adresse Hanni Hase, Am Waldrand 12 in 27404 Ostereistedt gerichtet wurden. Allein im vergangenen Jahr waren es 80.000, im Pandemie-Jahr zuvor sogar 100.000.