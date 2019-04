Mehr als 40.000 Briefe an „Hanni Hase“ in Ostereistedt eingetroffen

Ostereistedt/Zeven - Aus dem Ausland seien dieses Mal 1500 Kinderbriefe eingegangen, sagte Post-Sprecherin Maike Wintjen am Donnerstag auf Anfrage.

+ Hans-Hermann Dunker pinnt im Postamt einen Brief an Hanni Hase an die Wand. © dpa/Carmen Jaspersen

Am Sonntag wird für den Osterhasen Hanni Hase in Ostereistedt auch ein Kinderfest veranstaltet. Das Dorf liegt bei Zeven im Kreis Rotenburg/Wümme. Seit vor 37 Jahren erstmals Briefe an den Osterhasen in Ostereistedt ankamen, beantworten aktive und ehemalige Mitarbeiter der Postfiliale Zeven die Schreiben.