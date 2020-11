Ein Mann lebensgefährlich verletzt bei mutmaßlicher Gasexplosion in Osnabrück

Bei einer mutmaßlichen Gasexplosion in einem Gebäude in Osnabrück am Montagmorgen ist nach Angaben der Polizei ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden.

Update, 10. November, 8.19 Uhr: Bei der Gasexplosion am Montag in einem Gebäude in Osnabrück ist nach Angaben der Polizei ein 64 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die drei weiteren Menschen, die zunächst mit leichten Verletzungen eingestuft worden waren, blieben bei dem Unglück laut einer Polizeisprecherin jedoch unverletzt. Als es zu der Explosion kam, hielten sie sich nicht im Gebäude auf, hieß es. Am Montagmorgen hatte es demnach einen lauten Knall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen war es im Keller des Gebäudes zu einer Explosion gekommen. Grund dafür war möglicherweise, dass bei Arbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde.

Meldung vom 9. November: Osnabrück - An der Möserstraße, zwischen dem Goethering und dem Theodor-Heuss-Platz, kam es am Montagmorgen zu einer Explosion. Eine Person in dem ansonsten leerstehenden Gebäude erlitt schwere Verletzungen, konnte sich aber selbstständig ins Freie retten. Die Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand sind drei weitere Personen durch Trümmer leicht verletzt worden.

Das leerstehende Gebäude nahe des Osnabrücker Hauptbahnhofs befindet sich derzeit im Umbau. Offenbar ist dabei eine Gasleitung beschädigt worden. Es habe einen lauten Knall gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach sei es wahrscheinlich im Keller des Gebäudes zu einer Gasexplosion gekommen.

Nach Angaben der Polizei steht das Gebäude, in dem es zu dem Vorfall gekommen ist, derzeit leer. Obwohl es sich in der Nähe des Hauptbahnhofs befindet, war der Bahnverkehr von dem Rettungseinsatz nicht betroffen. Allerdings wurden naheliegende Straßen abgesperrt und umliegende Gebäude durch Polizei und Feuerwehr evakuiert.

+ In einem Gebäude ist es zu einer mutmaßlichen Gasexplosion gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, um unter anderem den entstandenen Schaden an der Gasleitung zu beheben. © Nonstop News

Für die Bewohner der evakuierten Häuser wurde auf dem Bahnhofsvorplatz ein Sammelplatz eingerichtet. Vor dem betroffenen Gebäude liegen Trümmer auf der Straße, während Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW im Einsatz sind. Mitarbeiter der Stadtwerke sowie die Feuerwehr sollen die beschädigte Gasleitung schließen.