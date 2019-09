A33: Lastwagen verliert Baumstämme - ein Autofahrer verletzt

Chaos auf der Autobahn 33 bei Osnabrück: Ein Lastwagen hat am Montagmorgen Baumstämme verloren. Mehrere Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Hilter - Ein Laster hat am Montagmorgen auf der Autobahn 33 in Hilter bei Osnabrück mehrere Baumstämme verloren und damit für ein Chaos auf der Straße gesorgt.

A33 bei Osnabrück: Autos krachen in Baumstämme

Mehrere Autofahrer konnten der Ladung nicht mehr rechtzeitig ausweichen und krachten in die Baumstämme, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Baumstämme auf A33: Ein Mensch verletzt

Ein Fahrer wurde bei einem Aufprall verletzt. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die A33 am Morgen noch in dem Bereich in Richtung Norden gesperrt.

dpa

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen

Hannover: Nach eine Kollision zwischen zwei Autos wollte der Unfallverursacher den Zettel mit Zeugendaten runterschlucken.

In Groß Ippener sind sieben Quad-Fahrer in einen Unfall verwickelt gewesen.

Melle bei Osnabrück: Ein Schulkind ist an einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst worden.