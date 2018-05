Zoo Osnabrück freut sich über Vielfraß-Baby

Hannover - Ein Vielfraß-Baby im Zoo Osnabrück hat zwar noch keinen Namen, ist aber zweieinhalb Monate nach seiner Geburt jetzt immer häufiger für Besucher zu sehen und verlässt seine geschützte Wurfhöhle. Außerdem muss das Raubtier bald auch feste Nahrung fressen, im Zoo sind das Bananen, Weintrauben, Fleisch und Fisch.

„Vermutlich wird der Kleine erstmal ein wenig an dem Futter lutschen, denn bislang hat er noch nicht alle Zähne", sagte Tierpfleger Thorsten Vaupel am Freitag. Die Schwestern des kleinen Vielfraßes müssen bald in einen anderen Zoo umziehen. „Vielfraße sind Einzelgänger, aber wir möchten, dass sie noch die Jungenaufzucht miterleben und von ihren Eltern lernen", sagt eine Zoo-Sprecherin.

Vielfraße leben im Norden, etwa in Skandinavien, Russland oder Kanada. Sie jagen meist Schneehasen, Mäuse oder Eichhörnchen, können aber auch schon mal einen Elch erlegen. Die Tiere fressen auch Aas oder Beeren und gehören zur Familie der Marder. Nach etwa einem Jahr sind sie ausgewachsen und etwa einen Meter lang. Sie können dann mehr als 20 Kilo wiegen. - dpa