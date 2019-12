Hagelschauer überrascht Autofahrer auf A29 - 21-Jähriger stirbt

Bei Oldenburg ist ein Mann auf der Autobahn A29 gestorben. Er war mit seinem Auto unterwegs, als ein Hagelschauer zu einer Massenkarambolage führte.

Oldenburg - Auf der Autobahn 29 bei Oldenburg ist es während eines Hagelschauers zu einer Massenkarambolage gekommen, bei der ein 21-jähriger Mann getötet worden ist. Am Samstagmittag krachten insgesamt elf Autos zusammen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Dabei wurden demnach elf Menschen verletzt. Die A29 war bis zum frühen Sonntagmorgen voll gesperrt.

Der genau Ablauf des Unfalls blieb zunächst unklar. Zur Zeit des Unfalls warnte die Verkehrssicherheit vor Glätte in dem Gebiet. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich.

A29 bei Oldenburg rund zwölf Stunden gesperrt

Die A29 war nach dem Unfall für rund zwölf Stunden gesperrt. Erst am Sonntagmorgen um 1 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben. Die Polizei lobte, die Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge sei „grundsätzlich vorbildlich“ gebildet worden. Eine Autofahrerin nutze die Gasse demnach aber auch, um bis zur Unfallstelle vorzufahren, weil sie schneller in den Urlaub wollte. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich ebenfalls am Samstag im Landkreis Diepholz in Schwaförden, berichtet kreiszeitung.de*. Dort geriet ein Autofahrer in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Auto. Erstarb wenig später im Krankenhaus.

afp

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.