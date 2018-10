Reformationstag im Zeichen der Ökumene - neuer Feiertag in Niedersachsen

Hannover/Bremen - Der neue Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer wird am Reformationstag auf Einladung der evangelischen Landeskirche Braunschweig im Braunschweiger Dom predigen.

„Das ist ein wunderbares ökumenisches Zeichen und unterstreicht das gute Miteinander der Christen in Niedersachsen“, betonte Braunschweigs Landesbischof Christoph Meyns. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover will den 31. Oktober religionsübergreifend begehen und sich kritisch mit den theologischen Irrtümern der Reformatoren auseinandersetzen.

Dazu sind Gottesdienste, Konzerte und Begegnungen zwischen den Religionen geplant. Diese Mischung hat auch die Bremische Evangelische Kirche vorbereitet. Sie rückt zudem die Themen Zeit sowie den Sonn- und Feiertagsschutz in den Fokus.

Die Evangelisch-reformierte Kirche wird sich anlässlich des Reformationstages schon am Dienstag im Kloster Frenswegen bei Nordhorn mit dem Verhältnis zwischen Christen und Juden beschäftigen.

Zum Empfang der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen wird am Mittwoch im Alten Rathaus Hannover Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ein Grußwort sprechen. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg lädt unter dem Motto „Konfessionen überkreuz“ zu einer Festveranstaltung in die Klosterkirche Vechta ein.

Die Bremische Evangelische Kirche lädt zu Gottesdiensten, Konzerten, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen ein. So soll es einen Gottesdienst im Riverboat geben. Im St. Petri Dom steht ein Konzert aus Gregorianik und Jazz zum Hören und Mitsingen auf dem Programm.

dpa