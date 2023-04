Nach Crash mit Windrad: Löchriges Schiff schleppt sich in den Hafen

Von: Marcel Prigge

Ein Schiff ist auf der Nordsee mutmaßlich mit einer Offshore-Windanlage kollidiert. Die Ermittlungen sind aufgenommen, der Kapitän schweigt zum Vorfall.

Emden – Das sieht man nicht alle Tage: Ein beschädigtes Seeschiff ist am Dienstag in die Schleuse Emden in Niedersachsen eingelaufen. Das von Stettin kommende Schiff „Petra L“ ist mit 1500 Tonnen Getreide, das für Antwerpen bestimmt war, soll mit einer Windkraftanlage kollidiert sein.

Löchriges Schiff schleppt sich in den Hafen: Mutmaßlich mit Offshore-Windanlage kollidiert

Wie die Wasserschutzinspektion Emden mitteilt, ist durch einen „vermutlichen Zusammenstoß“ ein etwa fünf mal drei Meter großes Loch in die Außenhaut des Schiffsrumpfes gerissen worden. Die aufgenommenen Ermittlungen zum Unfallhergang würden andauern, Behörden und Institutionen seien in Kenntnis gesetzt worden.

Das riesige Loch im Rumpf der „Petra L“ könnte durch eine Kollision mit einer Offshore-Windkraftanlage stammen. Der Kapitän des Schiffes schweigt bislang zum Vorfall. © Wasserschutzpolizeiinspektion Emden

Unwahrscheinlich ist es jedoch nicht, dass das Schiff mit einer Offshore-Windanlage zusammengestoßen ist. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtete, habe sich ein Vorfall mit einer Windkraftanlage im Windpark „Godewind“ ereignet. Nach einer Überprüfung mit einem Hubschrauber habe sich herausgestellt, dass eine der Anlagen leicht beschädigt sei. Der Kapitän des Schiffes sei mutmaßlich im Automatikmodus unterwegs gewesen und so kilometerweit vom Kurs abgekommen.

Der Kapitän schweigt zu dem Vorfall. Es wäre das erste Mal, dass ein Schiff auf der Nordsee mit einer Windkraftanlage zusammenstößt.