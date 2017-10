Tag der offenen Moschee wird zum 20. Mal begangen 

Hunderte Gotteshäuser öffnen ihre Türen

+ © dpa / Peter Steffen Gebetsketten hängen am Tag der offenen Moschee in der „Aya Sofya-Moschee“ in Hannover. © dpa / Peter Steffen

Hannover - Dutzende islamische Gotteshäuser in Niedersachsen und Bremen öffnen am Tag der Deutschen Einheit ihre Türen für Besucher. Interessierte erhalten Einblick in den Glauben und in die Kultur der Muslime in Deutschland.