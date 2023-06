„Offenbar ausgesetzt worden“: Hund verletzt zwei Menschen und wird erschossen

Von: Marcel Prigge

Ein ausgesetzter Hund hat in Niedersachsen zwei Menschen gebissen. Die Polizei musste das Tier erschießen, um eine Gefährdung der Allgemeinheit auszuschließen.

Bad Essen – Um eine Gefährdung für die Allgemeinheit auszuschließen, ist ein zuvor ausgesetzter Hund in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) in Niedersachsen erschossen worden. Das Tier hatte einen Gemeinde-Mitarbeiter und eine Polizistin verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen Barkhausen und Büscherheide in der Gemeinde Bad Essen am Freitag, 16. Juni, gegen 21 Uhr ein freilaufender Hund gemeldet, der den Straßenverkehr gefährdete. Die Polizei konnte das Tier jedoch nicht mehr antreffen. Einen Tag später jedoch sei der Hund der Rasse Malinois auf einem Privatgrundstück gesichtet worden.

„In einem nahen Waldstück wurde zudem ein um einen Baum gewickelter Strick mit Hundehalsband festgestellt. Offenbar war das Tier absichtlich ausgesetzt worden und hatte sich später aus seinem Halsband befreit“, berichten die Beamten. Eine Polizistin konnte den Rüden wieder anleinen. Da der Hund in ein Tierheim gebracht werden sollte, war auch ein Gemeinde-Mitarbeiter vor Ort. Als der Hund abtransportiert werden sollte, biss er dem Mann unvermittelt in die Hand.

Am Samstag, 17. Juni, ist in Bad Essen in Niedersachsen ein Hund der Rasse Malinois von der Polizei erschossen worden. Zuvor hatte er zwei Menschen gebissen. (Symbolbild / Montage) © Caroline Brinkmann/Imago/Oliver Berg/dpa

Das Tier sie anschließend betäubt worden. Beim Transport zu einem Fahrzeug sprang der Rüde jedoch plötzlich auf und biss der Polizeibeamtin in die Hand und in den Knöchel. „Die verletzte Beamtin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, sie ist derzeit nicht dienstfähig. Um eine Gefährdung der Allgemeinheit durch den freilaufenden Hund auszuschließen, wurde das Tier erschossen“, berichtet die Polizeiinspektion Osnabrück.

Der Besitzer des Tieres ist bisher unbekannt. Es wird wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Tierschutzgesetz sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen zum Tierhalter oder der Tierhalterin laufen.