ÖPNV-Streik am Mittwoch: Niedersachsen bleibt fast überall verschont

Von: Marvin Köhnken

Die Regiobus Hannover GmbH wird am Mittwoch bestreikt. Obwohl nicht alle Busse ausfallen, rät das Unternehmen dazu, sich Alternativen zum ÖPNV in der Region zu suchen. © Rainer Droese/imago

Am Mittwoch, 26. April, gibt es erneut einen ÖPNV-Streik in Niedersachsen. Allerdings ist der Ausstand auf einen kleinen Teil des Landes beschränkt.

Hannover – Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft rund 5000 Beschäftigten mehrerer Verkehrsunternehmen mit Eisenbahn-Tarifvertrag bundesweit zum Warnstreik auf. Betroffen ist auch ein ÖPNV-Unternehmen in Niedersachsen: die Regiobus Hannover GmbH. Ein Sprecher sagte auf Nachfrage von kreiszeitung.de, Reisende sollten sich ganztägig nach Alternativen umsehen.

Die bundesweit rund 40 am Mittwoch betroffenen Betriebe werden nicht vom Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen erfasst, bei den Verhandlungen dazu hatte es am Wochenende eine Einigung gegeben. Sie haben auch nichts mit den aktuell laufenden Bahn-Tarifverhandlungen zu tun, die von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG geführt werden und die am Freitag zuletzt zu einem umfassenden Streik geführt hatten. Der kleine Eisenbahn-Tarifvertrag sei historisch gewachsen, erklärte ein Gewerkschaftssprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Region Hannover Fläche: 2.290 km² Bevölkerung: 1,158 Millionen (2019) Bevölkerungsdichte: 504 Einwohner je km²

Obwohl die Regiobus Hannover nur teilweise mit eigenen Teams auf den Straßen in der Region Hannover unterwegs sei, könnten keine verbindlichen Aussagen zu den Auswirkungen des Streiks getroffen werden. „Einige Busse werden auf der Straße sein. Es ist aber nicht möglich zu sagen, welche das im Einzelnen sein werden“, so der Sprecher der Regiobus Hannover. Rund 30 Prozent der Fahrten würden von Fremdfirmen absolviert.

Rund 5000 tägliche Fahrten im ÖPNV rund um Hannover – viele fallen Mittwoch aus

Insgesamt seien an einem Werktag ohne Ferien 5000 Fahrten der Regiobus Hannover geplant. Welche davon am Streiktag bedient werden könnten, lasse sich auch mithilfe von Fahrplan-Apps nicht verbindlich sagen. Reisende könnten nicht sicher sein, welcher Bus fährt und welcher nicht. Auch der Schulbusverkehr werde aus diesem Grund nicht stattfinden.

Verdi teilte am Montag mit, alle Standorte der Regiobus Hannover seien von dem Streik betroffen. Dazu zählen die Betriebshöfe Burgdorf, Eldagsen, Mellendorf, Neustadt und Wunstorf, sowie die zentrale Verwaltung in der Georgstraße in Hannover. Die streikenden Beschäftigten werden sich dezentral an ihren jeweiligen Standorten versammeln, heißt es weiter.

Erste Tarifrunde für Eisenbahn-Tarifvertrag ohne Ergebnis

Eine erste Runde in den Tarifverhandlungen war ergebnislos geblieben. Verdi fordert für die Beschäftigten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Vergütung für Auszubildende soll um 250 Euro steigen. Das Angebot der Arbeitgeberseite sieht hingegen eine Laufzeit von 28 Monaten und eine sogenannte Tabellenerhöhung erst ab Mitte 2024 um 150 Euro und 4,8 Prozent vor. In 2023 bieten die Arbeitgeber eine steuerfreie Sonderzahlung in Höhe von 1.080 Euro und zwölf monatliche Einmalzahlungen von 160 Euro an, teilte Verdi mit.

Neben dem Warnstreik in der Region Hannover sind zudem auch Warnstreiks in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg geplant. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 28. April in Fulda statt.