ÖPNV in Niedersachsen so schlecht wie in kaum einem anderen Bundesland

Von: Elias Bartl

Eine gute Anbindung mit Bus und Bahn ist in Niedersachsen vergleichsweise selten. Das geht aus einer Analyse des Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung hervor.

Hannover – Eine aktuelle Analyse des Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung offenbart eine mangelhafte Anbindung vieler Menschen in Niedersachsen an den Nahverkehr. Trotz der Einführung des 49-Euro-Tickets hat die Studie gezeigt, dass nur wenige Bewohner von dieser Maßnahme profitieren.

Laut der Analyse haben lediglich 82 Prozent der Einwohner in einem Umkreis von 600 Metern eine Bushaltestelle mit mindestens 20 täglichen Abfahrten oder innerhalb eines Umkreises von 1200 Metern einen entsprechenden Bahnhof. Dies sind die niedrigsten Werte im Vergleich zu anderen Bundesländern, wobei nur Mecklenburg-Vorpommern (72 Prozent) und Bayern (80 Prozent) noch schlechtere Ergebnisse erzielt haben.

Zwei Regionalbahnen der Deutschen Bahn stehen am Morgen im Hauptbahnhof. © Moritz Frankenberg/dpa

Institut: Viele Niedersachsen schlecht an Nahverkehr angebunden

Es kommt wenig überraschend, dass vor allem städtische Gebiete besser angebunden sind als ländliche Regionen. In der Region Hannover, Wolfsburg, Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück beträgt die Anbindungsquote nahezu 100 Prozent der Bewohner. Im Gegensatz dazu erreichen die Landkreise Cuxhaven lediglich 38 Prozent und Vechta sowie Cloppenburg jeweils 47 Prozent der Bevölkerung.

Angesichts dieser Ergebnisse forderte Marco Trips, der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, in einem Interview mit dem NDR die Schaffung weiterer Buslinien und betonte, dass dafür erhebliche Investitionen erforderlich seien. „Das 49-Euro-Ticket nützt nichts, wenn am Nachmittag keine Busse fahren.“

Die Opposition im Landtag äußerte ähnliche Bedenken. Marcel Scharrelmann, der verkehrspolitische Sprecher der CDU, betonte, dass es wenig nütze, vergünstigte Fahrpreise anzubieten, wenn die Menschen immer noch auf das Auto angewiesen seien, um zur nächsten Haltestelle zu gelangen.

Ergebnis für Niedersachsen alles andere als zufriedenstellend

Auch Verkehrsminister Olaf Lies gestand ein, dass das Ergebnis für Niedersachsen alles andere als zufriedenstellend sei. Er erklärte, dass in den letzten Jahren nicht genug getan wurde. Insbesondere im ländlichen Raum müsse der Nahverkehr verbessert werden. Lies betonte die Notwendigkeit von Busverbindungen in Gebieten, in denen Züge selten oder gar nicht verkehren, und sprach sich für On-Demand-Verkehre aus, die in Zukunft nicht nur vollständig elektrisch, sondern auch autonom sein sollen.

Lies betonte, dass die Landesregierung große Pläne für den Nahverkehr habe, darunter die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken im Land.

Laut dem Bundesinstitut gibt es deutschlandweit rund 217.000 Bushaltestellen und Bahnhöfe. Unabhängig von der Anzahl der Abfahrten können etwa 97 Prozent der Bevölkerung innerhalb eines Radius von 1200 Metern mindestens eine dieser Haltestellen erreichen.