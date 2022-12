Oberleitung abgerissen: Zugausfälle zwischen Bremen und Hamburg

Von: Johannes Nuß

Teilen

Aufgrund eines Oberleitungsschadens in Hamburg gibt es am Samstag Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Bremen und Hamburg. © Federico Gambarini/dpa/Archiv

Nach einem Oberleitungsschaden auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof kommt es zu Einschränkungen im Zugverkehr.

Bremen/Hamburg – Chaos im Bahnverkehr in Niedersachsen: Nachdem eine Metronom-Bahn am späten Freitagabend, 16. November 2022, im Bereich der Elbbrücken in Hamburg eine Oberleitung abgerissen hat, kommt es zu Beeinträchtigung im Fern- und Nahverkehr zwischen Hamburg und Bremen, berichtet 24hamburg.de. Aktuell ist die Strecke zwischen Harburg und Hamburger Hauptbahnhof komplett gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Metronom.

Oberleitung abgerissen: Zugausfälle zwischen Bremen und Hamburg – Beeinträchtigung im Fernverkehr

Züge der Metronom-Linien RE4/RB41 aus Bremen und Züge der Linien RE3/RB31 aus (Hannover/Uelzen) wenden daher schon in Hamburg-Harburg. Von dort haben Fahrgäste Anschluss an die S-Bahn, um unter anderem weiter nach Hamburg Hauptbahnhof zu kommen. Diese verkehren mit verminderter Geschwindigkeit, weshalb es auch hier zu Fahrtzeitverlängerungen kommen kann. Hinzu kommen Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn, berichtet das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen.

Oberleitung abgerissen: Zugausfälle zwischen Bremen und Hamburg – Beeinträchtigung im Nahverkehr

Die Störung wegen der defekten Oberleitung wird vermutlich bis weit in den heutigen Tag andauern und für umfassende Einschränkungen im Bahnverkehr rund um Hamburg-Harburg sorgen. Wie es im Bericht bei buten und binnen heißt, wird es in den kommenden Tagen vermehrt zu Zugausfällen bei Metronom kommen. Grund ist ein hoher Krankenstand im Unternehmen.