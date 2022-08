„Oben ohne“-Testphase in Göttinger Freibädern endet – und jetzt?

Von: Johannes Nuß

Seit Mai ist es in Freibädern in Göttingen Frauen erlaubt, „Oben ohne“ zu baden. Die Testphase lief gut, ist aber bald zu Ende. Wie geht es nun weiter?

Göttingen – Oben ohne: In Freibädern in Göttingen dürfen seit 1. Mai 2022 in einer Testphase bis Ende August an Wochenenden Frauen blank ziehen, zumindest die Brüste dürfen sie zeigen. Die Diskussion über die Stadt in Niedersachsen und das Vorhaben lief deutschlandweit, sodass bereits beim ersten „Oben-ohne-Baden“ in Göttingen ungewöhnlich viele Besucher in den Freibädern anzutreffen waren. Bereits in wenigen Tagen wird Ende August die Testphase allerdings zu Ende gehen. Und dann?

„Oben ohne“ in Göttinger Freibädern: Testphase endet – Projekt soll weitergeführt werden

Geht es nach dem Willen von Andreas Gruber, Geschäftsführer der Göttinger Sport und Freizeit GmbH, soll es weiterhin für Frauen möglich sein, in Göttingen in Freibädern „Oben ohne“ zu baden. Das bestätigte Gruber gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk (NDR), da die Testphase bislang gut gelaufen sei.

Seit dem 1. Mai 2022 läuft in Göttinger Freibädern eine Testphase, in der an Wochenenden Frauen auch „Oben ohne“ baden und sich sonnen dürfen. Die Testphase läuft bald aus. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Während Testphase dürfen Frauen am Wochenende „oben ohne“ baden – wenig Zulauf in Göttinger Freibädern

Dennoch: angenommen haben laut Gruber das Angebot, am Wochenende „Oben ohne“ in Göttingen im Freibad zu baden oder sich zu sonnen, nur wenige Gäste. Daher hatte bereits die Initiative „Gleiche Brust für Alle“ gefordert, das „Oben-ohne-Schwimmen“ in Göttingen auch unter der Woche zu erlauben.

Wie Gruber gegenüber dem NDR sagte, werde aber derzeit nicht daran überlegt, das Angebot auf Wochentage auszuweiten. Aus seiner Sicht sei der Kompromiss eine gute Lösung. Ob die „Oben-ohne-Regel“ nun tatsächlich über den 31. August 2022 weiter an Wochenenden gilt, entscheidet nun der Sportausschuss der Stadt Göttingen.

„Oben ohne“ in Göttinger Freibädern: Seit 1. Mai 2022 dürfen Frauen ohne Oberbekleidung ins Bad

Seit dem 1. Mai 2022 dürfen alle Badegäste am Wochenende Schwimmbäder in der südniedersächsischen Stadt Göttingen ohne Oberkörperbekleidung besuchen. Auslöser für die neue Regelung war, dass ein Gast im August vergangenen Jahres wegen „Oben-ohne-Badens“ aus einem Schwimmbad geworfen wurde und Hausverbot erhielt.

Der Gast bezeichnet sich selbst als non-binär, identifiziert sich also weder als Frau noch als Mann. Für das Schwimmbad handelte es sich aber um eine Frau und damit um einen Verstoß gegen die Badeordnung. Inzwischen haben auch andere Städte in Deutschland nachgezogen und erlauben es, dass wie in Göttingen das Baden in Freibädern „Oben ohne“ erlaubt ist.