Obdachloser durch Schlag mit Pflasterstein lebensgefährlich verletzt

Hannover - Ein Obdachloser ist in der Nacht zum Donnerstag in Hannover mit einem Pflasterstein angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Eine Zeugin entdeckte den Mann im Eingang eines Kinos, erklärte die Polizei. Er kam in ein Krankenhaus und schwebte am Morgen noch immer in Lebensgefahr. Der Pflasterstein befand sich am Tatort. Vermutlich sei ihm damit mehrfach gegen den Kopf geschlagen worden, hieß es. Die Identität des Opfers war zunächst unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa