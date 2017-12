Alkoholverbot ab Januar in allen Zügen der Regio-S-Bahn

Übergangsphase bis Ende Februar

Bremen/Osnabrück - In der Regio-S-Bahn gilt ab Januar ein absolutes Alkoholverbot. In den Zügen, die rund um Bremen unterwegs sind, kostet ein Verstoß gegen diese Regel künftig 40 Euro. Noch bis Ende Februar gilt allerdings eine Übergangsphase, in der die Mitarbeiter dazu angehalten sind, nur Verwarnungen auszusprechen.