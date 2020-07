Stadt Nordhorn stellt unmissverständlich klar: Feuerwehr steht nicht für Pool-Befüllung bereit

Immer mehr Anfragen

von Marvin Köhnken schließen

Die Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen leiden vielerorts unter Mitglieder-Mangel. So auch in Nordhorn. Neben echten Notfällen sind dort zuletzt immer wieder Anfragen eingegangen, ob die Einsatzkräfte zur Befüllung von Pools bereit wären. Das stinkt der Stadtverwaltung gewaltig.